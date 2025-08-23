Хоккеист Овечкин стал послом «Интервидения»

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал пятым послом «Интервидения». Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе конкурса.

Послами «Интервидения» также были выбраны певцы Дима Билан, исполнительницы Клава Кока и Пелагея, группа Ay Yola.

Конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Заявлены участники от 21 страны, включая США, Катар, Кубу, Сербию. Россию представит певец Ярослав Дронов (Shaman). Победитель получит кубок конкурса и денежный приз в размере 30 млн руб.

«Интервидение» задумывалось как аналог «Евровидения». МИД РФ убежден, что в российском конкурсе, в отличие от «Евровидения», нет пошлости.