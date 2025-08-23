МИД: в «Интервидении» нет пошлости в отличие от «Евровидения»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» создавался не для соперничества с «Евровидением», однако он будет отличаться открытостью и высокой культурой. Так считают в МИД РФ. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству Александр Алимов подчеркнул, что у этого конкурса «нет никакой политической подоплеки».

Создатели конкурса ищут «объединяющий язык», основанный на общих ценностях — взаимном уважении, культурном суверенитете, равноправии. А «Евровидение» «омрачено политикой и политиканством, делает ставку на ненормальность, экстремальную экстравагантность на грани откровенной пошлости», сказал дипломат ТАСС.

Господин Алимов добавил, что «Интервидение» ставит целью доказать, «что для хорошего отклика не требуется навязывание зрителю непристойностей».

«Это возвращение к культурному сотрудничеству истинных цветов, — добавил представитель МИД РФ. — "Чистых красок", отброшенных или утерянных управленцами от "Евровидения"».

Победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей и кубок конкурса, сообщал господин Алимов.