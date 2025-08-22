Пелагею назначили послом «Интервидения»
Российская певица Пелагея стала четвертым послом музыкального конкурса «Интервидение». Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
Пелагея
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Вместе с ней послами конкурса стали Дима Билан, Клава Кока и группа Ay Yola. Чем занимаются послы, организаторы не уточняют. Дима Билан собирался на этом посту «знакомить своих друзей, музыкальных артистов и музыкантов с конкурсом и приглашать их сюда», писала «Комсомольская правда».
Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов (Shaman). Всего в «Интервидении» примет участие 21 страна, включая Белоруссию, Катар, Кубу, Сербию, США. Конкурс, который задуман как аналог «Евровидения», пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве.