Пелагею назначили послом «Интервидения»

Российская певица Пелагея стала четвертым послом музыкального конкурса «Интервидение». Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Пелагея

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Пелагея

Вместе с ней послами конкурса стали Дима Билан, Клава Кока и группа Ay Yola. Чем занимаются послы, организаторы не уточняют. Дима Билан собирался на этом посту «знакомить своих друзей, музыкальных артистов и музыкантов с конкурсом и приглашать их сюда», писала «Комсомольская правда».

Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов (Shaman). Всего в «Интервидении» примет участие 21 страна, включая Белоруссию, Катар, Кубу, Сербию, США. Конкурс, который задуман как аналог «Евровидения», пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве.