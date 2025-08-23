МИД РФ назвал сумму приза за победу на «Интервидении»

Победитель «Интервидения» получит кубок конкурса и денежный приз на сумму 30 млн руб. Об этом рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

«Столь крупная сумма — это стимул для участников и повышение престижа конкурса»,— пояснил ТАСС господин Алимов.

«Интервидение» было задумано как аналог «Евровидения». Мероприятие состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве. В нем примет участие 21 страна, включая Белоруссию, США, Катар, Кубу, Сербию. Россию на конкурсе представит певец Ярослав Дронов (Shaman). Певицу Пелагею назначили послом «Интервидения».