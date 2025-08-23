ЕС перевел Украине €10 млрд доходов от замороженных активов России с начала года

За первые семь месяцев 2025 года Евросоюз (ЕС) перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных средств России. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

По данным газеты, в марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по €1 млрд за счет прибылей от замороженных активов, в январе — €3 млрд, в апреле — €3,1 млрд. Брюссель использует эти средства для поддержки «военных и гражданских проектов» Киева.

Некоторые политики хотят, чтобы Украине были доступны все средства, а не только проценты от доходов. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях такого шага для финансовой системы, отмечает издание.

ЕС, страны G7 и Австралия после начала российской военной операции заморозили около $280 млрд госактивов РФ. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. За прошлый год Киев получил €3 млрд.

11 августа ЕС перевел Украине третий транш в размере €1,6 млрд из доходов от замороженных активов. 22 августа ЕС выделил на помощь Киеву €4 млрд, в том числе €1 млрд — от заморозки активов РФ.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».