Евросоюз передал Украине €4 млрд

Евросоюз выделил на помощь Украине €4 млрд, в том числе €1 млрд доходов от замороженных активов РФ. Пакет помощи приурочен к 34-й годовщине независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Florence Lo / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Это финансирование укрепит макрофинансовую стабильность Украины, укрепит ее государственное управление и будет способствовать проведению важнейших долгосрочных реформ»,— говорится в заявлении.

С начала СВО Евросоюз предоставил Украине помощь на €169 млрд. Из них €60 млрд было выделено на оружие. Украина должна получить €50 млрд от ЕС до 2027 года. 11 августа Еврокомиссия сообщила, что перевела Киеву транш в размере €1,6 млрд из доходов от замороженных российских активов.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. В прошлом году Киев получил €3 млрд. 90% суммы было направлено на нужды ВСУ.