ЕС перевел Украине €1,6 млрд доходов от российских замороженных активов

Евросоюз перевел Украине третий транш в размере €1,6 млрд из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Предыдущие два транша были направлены украинской стороне в июле 2024 года и в апреле 2025-го. 95% текущего перевода переведут Киеву через механизм кредитного сотрудничества для Украины, а 5% — в Европейским фонд мира, через который финансируются поставки военной помощи.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в 2024 году Киев получил €3 млрд, 90% этой суммы пошло на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.

Лусине Баласян