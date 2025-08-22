Полиция Ростова-на-Дону выясняет обстоятельства поджога автомобиля

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в Пролетарском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 167 ч. 2 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». На месте проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские осмотрели место событий и изучили записи с камер видеонаблюдения.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев