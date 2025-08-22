В Ростове-на-Дону завершили реставрацию «Конторы Н.А. Панина»

В Ростове-на-Дону завершили реставрацию объекта культурного наследия «Конторы Н.А. Панина» на улице Береговой, 17/1. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Подрядчик расчистил и восстановил поверхности кирпичной кладки, выполнил ее гидрофобизацию, защищающую от влаги, воссоздал заполнения оконных и дверного проемов из дерева, смонтировал подсветку, модернизировал отопление, водоснабжение и водоотведение и электроснабжение.

Здание конторы Николая Панина, ростовскому предпринимателю, возвели ориентировочно в 1880-х годах по проекту архитектора Николая Соколова. Господин Панин владел гвоздильно-проволочным заводом, был известен своей активной общественной деятельностью и широкой благотворительностью, учредил стипендию в коммерческом училище и построил каменную церковь для старообрядцев.

Константин Соловьев