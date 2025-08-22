В Ростове-на-Дону двухлетний ребенок пострадал в ДТП

В Ростове-на-Дону на улице Берберовская сегодня, 22 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Предварительно, 38-летний водитель Hyundai i30 двигался по внутридворовой территории и допустил наезд на двухлетнего велосипедиста, переезжавшего пешеходный переход впереди родителей. Ребенка доставили в больницу.

Константин Соловьев