В Ростове-на-Дону двухлетний ребенок пострадал в ДТП
В Ростове-на-Дону на улице Берберовская сегодня, 22 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Предварительно, 38-летний водитель Hyundai i30 двигался по внутридворовой территории и допустил наезд на двухлетнего велосипедиста, переезжавшего пешеходный переход впереди родителей. Ребенка доставили в больницу.