В Таганроге за неделю произошло 49 порывов холодного водоснабжения

В Таганроге на сетях холодного водоснабжения произошло 49 порывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Водоканал» устранял аварии на шести участках: на пересечении 10-го Нового переулка с улицей Инициативной, на улице Толбухина у дома 13, в районе пересечения улицы Маршала Жукова с 17-м Новым переулком, а также на улице Дзержинского, на участке между 8-м Новым переулком и 4-й Линией, а также на улице Москатова в районе дома 25.

«Как уже неоднократно говорила, степень износа сетей водоснабжения очень высокая. Это приводит к частым порывам, что негативно сказывается на качестве жизни горожан. Заменить сразу весь городской водопровод невозможно, поэтому Таганрогский Водоканал поэтапно выполняет эту важную работу, параллельно ликвидируя аварийные ситуации», — написала Светлана Камбулова.

Константин Соловьев