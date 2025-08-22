На строительство ДК в Орловском районе могут выделить деньги из областного бюджета

Для строительства Дома культуры в Орловском районе могут запланировать выделение средств с 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам господина Слюсаря, варианты финансирования проекта с обсудят министерством финансов и министерством культуры. Первоначальное здание объекта снесли восемь лет назад. Подрядчик подготовил фундамент для строительства и подвел коммуникации, на этом процесс завершился. Планируется, что в ДК должны разместиться дом детского творчества, кружки, школа искусств и зал на 300 мест.

«А пока ребята занимаются в старых деревянных помещениях», — отмечается в сообщении Юрия Слюсаря.

Константин Соловьев