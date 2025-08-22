В Ростове-на-Дону мобильный интернет отсутствует около суток

Перебои в работе мобильного интернета в Ростове-на-Дону продолжаются уже около суток. Об этом свидетельствуют данные портала-детектора сбоев «Downdetector».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пользователи жалуются на подключение к сети с 18:00 21 августа. Сообщения о сбоях поступают и в настоящий момент: на работу сервисов, мобильных операторов, онлайн-карт. Среди популярных тегов в жалобах также появился Таганрог, где также фиксируют перебои.

Константин Соловьев