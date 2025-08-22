Пожароопасность пятого класса введена в 27 районах Ростовской области

МЧС Ростовской области объявило чрезвычайную пожароопасность пятого класса в 27 районах региона до конца суток 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По информации спасателей, максимальный уровень опасности установлен в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных территориях и Приазовье. В список вошли Белокалитвинский, Верхнедонский, Дубовский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Кашарский, Миллеровский, Октябрьский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Тарасовский, Родионово-Несветайский, Целинский, Чертковский, Шолоховский районы, а также города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Шахты.

Повышенную пожароопасность четвертого класса ввели еще в 26 муниципальных образованиях: Азовском, Аксайском, Багаевском, Боковском, Весёловском, Волгодонском, Константиновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Семикаракорском, Советском, Тацинском, Усть-Донецком, Цимлянском районах, а также в Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Ростове-на-Дону.

В ведомстве призывают жителей региона воздержаться от разведения костров, не выбрасывать тлеющие окурки, не выжигать сухую траву и камыш.

Валентина Любашенко