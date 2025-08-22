Жители ЮФО в среднем сберегают более 11 тысяч рублей в месяц

В Южном федеральном округе 55% жителей регулярно формируют накопления. Такие данные приводят в пресс-службе «Авито».

Более половины опрошенных жителей округа (51%) назвали главной целью сбережений создание «финансовой подушки» — резерва на случай потери дохода или других непредвиденных ситуаций. На отпуск копят 27% респондентов, на крупную покупку – 28%. Еще 18% откладывают деньги без конкретной цели, а 19% планируют заняться инвестициями, чтобы получать пассивный доход. На образование откладывают 10% жителей округа.

Чаще всего жители южных регионов откладывают до 5 тыс. руб. в месяц (42% опрошенных), от 5 до 10 тыс. руб. сохраняет 31%, а около 19% — от 10 до 30 тысяч. Более крупные суммы — от 30 до 50 тысяч рублей — сохраняют 6% респондентов. В среднем опрошенные жители ЮФО накапливают по 11 тыс. руб. в месяц.

Константин Соловьев