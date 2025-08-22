Каждый пятый житель ЮФО оформлял платную подписку на ИИ-сервисы

В Южном федеральном округе каждый пятый работающий человек использовал платную подписку на сервисы с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

По информации эксперта, средние расходы на сервисы с нейросетями составляют около 6,5 тыс. руб. ежемесячно. Еще 18% респондентов пользовались бесплатными версиями, а 16% планируют попробовать платную подписку в будущем. Примечательно, что показатель желающих платить за нейросети зависит от возраста. Среди молодых специалистов 18–24 лет до 38% пользуются платными нейросетями, среди работников 25–34 лет — 28%, в то время как среди респондентов от 45 до 54 лет и 65+ этот показатель достигает 15%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет — всего 11%. Среди молодых респондентов 18–24 лет (26%) и 25–34 лет (22%) также значимо выше доля тех, кто пользуется бесплатными сервисами, по сравнению с респондентами от 45 до 64 лет (14%) и 65+ (10%).

Жители южных регионов чаще всего применяют искусственный интеллект для решения личных задач — от быта до планирования (44%), генерации контента, включая тексты и изображения (44%), обучения (42%) и рабочих задач (35%). Реже с помощью ИИ решают карьерные вопросы (21%) и задачи по программированию (12%).

