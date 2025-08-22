В Ростовской области востребованность в онлайн-репетиторах выросла на 30%

В Ростовской области этим летом фиксируют рост спроса на репетиторов по подготовке к вступительным экзаменам. Данные приводят в пресс-службе «Авито».

По данным экспертов, вырос интерес к дополнительным занятиям по естественно-научным дисциплинам. Лидером по спросу стала физика (+173% от года к году), а число предложений от специалистов увеличилось на 17%. Второе место заняла биохимия (+98%), количество репетиторов стало больше на 18%. География показала рост спроса на 72%, а предложение специалистов — сразу на 182%. Далее следуют фармакология (+59% к спросу и +54% к предложению) и анатомия (+46% к спросу и +19% к предложению).

Среди выпускников школ наиболее востребованными стали репетиторы по математике: интерес вырос на 80%, а количество предложений увеличилось на 105%. Абитуриенты также на 97% чаще стали интересоваться репетиторами по геометрии. Репетиторов по этой дисциплине также на 28% активнее искали девятиклассники, сдающие ОГЭ.

Специалисты также отмечают заинтересованность будущих выпускников к групповым занятиям — летом их искали на 30% чаще, чем в прошлом году. При этом предложение образовательных курсов выросло по ЕГЭ на 435%, по вступительным экзаменам — на 135%. У девятиклассников популярность групповых занятий по подготовке к ОГЭ выросла на 23%, а количество предложений увеличилось на 390% по сравнению с летом 2024 года.

В регионе на 30% также увеличился спрос на онлайн-репетиторов, а их предложение показало рост на 161%. Летом 2025 года специалистам с небольшим опытом работы стали предлагать в среднем 74 тыс. руб. в месяц, что на 23% больше, чем прошлым летом.

Константин Соловьев