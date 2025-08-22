Основателя iSpring Юрия Ускова отправили под домашний арест

Йошкар-Олинский городской суд поместил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Он проходит фигурантом по делу об особо крупном мошенничестве. О решении суда сообщила ТАСС пресс-служба iSpring.

Юрий Усков в зале суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Юрий Усков в зале суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Усков не смог вовремя явиться на следственные действия, так как ездил к сыну в зону СВО. По мнению следствия, фигурант должен был сообщать о своих передвижениях и быть постоянно на связи. При этом в компании сочли, что такой необходимости у Юрия Ускова не было.

«После снятия запретов на пользование телефоном и интернетом Юрий не должен был уведомлять никого о своих перемещениях, а, следовательно, ничего не нарушил»,— сказали в пресс-службе iSpring. Защита планирует обжаловать решение суда.

Уголовное дело связано с покупкой участка в 2013 году, где компания позже построила IT-деревню. Правоохранители считают, что землю купили по заниженной цене. Ущерб оценивается в 20,5 млн руб. Фигурантами по этому же делу проходят глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Махеев.

Юрия Ускова задержали в феврале этого года. 12 февраля ему назначили запрет определенных действий. В июне Верховный суд Марий Эл отменил меру пресечения и разрешил фигуранту пользоваться интернетом и телефоном. Председатель Госдумы Вячеслав Володин требовал проверить обоснованность возбуждения дела. С поддержкой основателя iSpring также выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Никита Черненко