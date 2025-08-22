В Венгрии рассказали о резко негативной реакции Трампа на удар ВСУ по «Дружбе»

Президент США Дональд Трамп ответил на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба». Американский президент заявил, что новость об украинских ударах по трубопроводу его разозлила.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это.— “Ъ”) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд»,— написал господин Трамп господину Орбану. Копию письма распространили в венгерских СМИ, ее также опубликовал депутат Европейского парламента Андраш Ласло в соцсети Х. До этого господин Орбан написал американскому президенту и рассказал об украинской атаке на критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод.

Утром 22 августа власти Словакии и Венгрии сообщили, что на нефтепровод «Дружба» была совершена новая атака. В Венгрии уточнили, что прокачка нефти в страну уже остановлена, в Словакии ожидают прекращения поставок в ближайшее время. По предположениям стран, остановка прокачки может составить от 5 дней. Они обратились в Евросоюз с просьбой заставить Украину прекратить удары по «Дружбе».