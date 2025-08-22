Удар по «Дружбе» может на 5 дней остановить поставки нефти в Венгрию и Словакию

Венгрия и Словакия обвинили Украину в атаке на нефтепровод «Дружба», из-за которой остановилась перекачка топлива в эти страны. Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с призывом заставить Киев прекратить подобные удары.

В письме глав МИДов двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара в Брюссель говорится, что из-за удара по «Дружбе» в ночь на 22 августа поставки нефти «могут быть остановлены минимум на пять дней».

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что массированная атака БПЛА на регион началась вечером 21 августа. По его словам, «в результате отражения комбинированного удара» по «объекту топливной инфраструктуры» начался пожар. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня Himars и беспилотниками, уточнил чиновник. Он не назвал, какой именно объект подвергся атаке, но заверил, что к утру пожар был потушен.