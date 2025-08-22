В Словакии ждут остановки прокачки нефти по «Дружбе» после атаки на нефтепровод
Власти Словакии подтвердили, что на нефтепровод «Дружба» была совершена новая атака. Ранее утром об этом сообщили в Венгрии, уточнив, что прокачка нефти в страну уже остановлена.
Прокачка нефти в Словакию в скором времени тоже может прекратиться, заявила министр экономики Дениса Сакова. Она подтвердила, что атака на нефтепровод была совершена «вблизи белорусской границы». Венгерские власти утверждали, что ЧП произошло на границе России и Белоруссии.
«Перекачка скоро остановится,— написала словацкий министр в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).— Выясняем масштаб ущерба».