Словакия и Венгрия просят ЕС заставить Украину прекратить удары по «Дружбе»

Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар направили совместное письмо на имя комиссара по внешним связям ЕС Каи Каллас и комиссара Еврокомиссии Дэна Йоргенса. Они попросили повлиять на Украину и больше не допустить ударов по нефтепроводу «Дружба», по которому в страны поступает российская нефть.

Петер Сийярто и Юрай Бланар в 2024 году

Фото: Eva Korinkova / Reuters Петер Сийярто и Юрай Бланар в 2024 году

Фото: Eva Korinkova / Reuters

«С сожалением сообщаем вам, что за последние дни Украина осуществила три атаки на нефтепровод "Дружба", который играет решающую роль в энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Эти атаки привели к приостановке поставок нефти в обе наши страны»,— сказано в опубликованном документе.

В письме господа Сийрято и Бланар ссылались на заявление Еврокомиссии от 27 января 2025 года. В нем утверждалось, что «целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства-члены ЕС, является вопросом безопасности ЕС». Министры двух стран призвали страны Евросоюза соблюдать свои обязательства по обеспечению поставок энергоресурсов.

Сегодня утром власти Словакии и Венгрии сообщили, что на нефтепровод «Дружба» была совершена новая атака. В Венгрии уточнили, что прокачка нефти в страну уже остановлена, в Словакии ожидают прекращения поставок в ближайшее время. Остановка прокачки может составить от 5 дней, полагают страны. В России сообщили об атаке ВСУ на Брянскую область и пожаре на объекте ТЭК, но пока не уточнили деталей.