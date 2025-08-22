Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нефть снова не поступает в Венгрию после ночной атаки на нефтепровод «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» ночью подвергся атаке, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поставки нефти в страну остановлены.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«Нефтепровод ''Дружба'' на российско-белорусской границе подвергся атаке — в третий раз за недавнее время,— написал министр в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).— Перекачка сырой нефти в Венгрию снова прекращена».

Он счел произошедшее «атакой на энергетическую безопасность» Венгрии и «очередной попыткой втянуть нас в войну».

Предыдущая атака на нефтепровод произошла 18 августа. Перекачка российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию была приостановлена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Порционная "Дружба"»

