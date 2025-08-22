В Ростове стоимость аренды жилья у вузов начинается от 25 тысяч рублей

В Донской столице самым доступным жильем для студентов крупных вузов стали квартиры у Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС). Медианная ставка аренды здесь составляет 30 тыс. руб., а стоимость аренды жилья в пешей доступности от университета начинается от 25 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Аренда».

По такой ставке студенты могут рассчитывать на обустроенную необходимой мебелью и техникой однокомнатную квартиру площадью 41 кв. м.

Аналогичной стоимость аренды жилья будет и для тех, кто поступает в Донской государственный технический университет (ДГТУ). Вуз находится в Октябрьском районе, медианная ставка долгосрочной аренды квартир здесь равна 30 тыс. руб. руб. При этом в шаговой доступности от университета можно снять однокомнатную квартиру площадью 36 кв. м. с ремонтом и развитой инфраструктурой в пределах 25 тыс. руб.

Непосредственно у Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) в Кировском районе медианная ставка долгосрочной аренды квартир составляет 40 тыс. руб. Но, как и в случае с РГУПС и ДГУТУ, в шаговой доступности сдаются однокомнатные квартиры, стоимостью в 25 тыс. руб.

Дороже всего долгосрочная аренда жилья может обойтись студентам Южного федерального университета (ЮФУ) в Кировском районе: медианная ставка аренды 40 тыс. руб., но в нескольких минутах ходьбы можно арендовать полностью укомплектованное жилье по цене от 27 тыс. руб.

Наталья Белоштейн