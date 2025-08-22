Жители Ростовской области потратили в ресторанах 79 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года жители Ростовской области потратили на походы в рестораны 79,2 млрд руб. По этому показателю регион занял восьмое место в рейтинге городов по объему расходов жителей на заведения общепита. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные исследования «СберАналитики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года общие траты жителей России в ресторанах, кафе, барах и заведениях фастфуда превысили 3,6 трлн руб., 2,2% из них пришлись на Ростовскую область.

По данным аналитиков, на юге России пик оплаты счетов по количеству транзакций и сумме чеков приходится на период с 11:00 до 15:00, а также на ужин — с 19:00 до 23:00. Общая сумма оплаченных счетов в это время составляет 144 млрд руб., что соответствует примерно 4% от общей суммы всех платежей.

По объему транзакций лидируют предприятия фастфуда, на которые приходится 61% всех операций. Аналитики связывают такую популярность с доступностью цен: средний чек в таких заведениях составляет 434 руб., в то время как в кафе и ресторанах он превышает 1,2 тыс. руб.

Основными посетителями заведений общепита являются люди в возрасте 35–44 лет, на них приходится 33% всех оплат и почти 36% общей суммы расходов. Представители обоих полов посещают рестораны примерно с одинаковой частотой, однако расходы мужчин чуть выше: их доля в общей сумме составляет 53%.

Наталья Белоштейн