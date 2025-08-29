Выбор экологичных материалов в строительстве, бережные технологии, раздельное накопление производственных отходов, сокращение вредных выбросов — так крупный бизнес на юге России следует тренду на экологическую устойчивость и социальную ответственность. Однако соблюдение принципов ESG не влечет для компаний прямой выгоды, инвестиции в них — долгосрочные, и ждать окупаемости могут позволить себе крупные компании, у которых есть финансовое плечо, отмечают участники рынка.

Одно из главных направлений реализации экоповестки — совершенствование системы раздельного накопления отходов

В Краснодарском крае, по данным министерства экономики региона, реализуются четыре основных направления внедрения повестки ESG (Environmental, Social, Governance — экология, общество и управление). Первое — это льготное кредитование предприятий, которые подписали соответствующие соглашения с минэкономики. Программа запущена в 2021 году, к ней присоединились семь банков. По данным на конец 2024 года, в рамках программы выдано порядка 7 тыс. кредитов на сумму почти 600 млрд руб.

Второе направление повестки ESG — создание Совета по качеству жизни в Краснодарском крае, предусматривающее внедрение стандарта развития социальной сферы. Третье — введение стандарта социальной ответственности бизнеса. Четвертое направление — реализация нацпроекта «Производительность труда», в котором с 2018-го по 2024 год приняли участие 320 предприятий Кубани с общей выручкой 1,2 трлн руб.

В ESG-повестку включилась и Ростовская область. По итогам ESG-индекса городов и регионов РФ за 2024 год донской регион наряду с Краснодарским краем вошел в топ-20 лучших. Как отмечал начальник отдела научно-прикладных исследований ГАУ РО «РИАЦ», руководитель Центра ESG-компетенций и бизнес-аналитики Алексей Елецкий, в рамках обновления стратегии социально-экономического развития региона в Ростовской области выделено шесть приоритетов ESG-трансформации. Это низкоуглеродная экономика, ресурсосбережение и экономика замкнутого цикла, инклюзивное образование и труд, социальное благополучие, социально ответственный бизнес и государственное муниципальное управление, основанное на принципах устойчивого развития.

Как отмечает акционер НПАО «Де Хёс» (производство премиксов в России) Максим Сазонов, экологические требования в рамках ESG-решений сегодня диктуются европейской повесткой, в которой страны ЕС лоббируют свои интересы. Россия идет своим путем: в 2023 году в стране был разработан и внедрен аналог ESG — ЭКГ-рейтинг, который измеряет деловую репутацию российских предприятий по трем направлениям: экология, кадры и государство. В 2024-м он получил статус национального стандарта. По данным господина Сазонова, за два года ЭКГ-рейтинг охватил 7 млн юрлиц и ИП — 95% хозяйствующих субъектов РФ. «Это говорит о том, что даже в условиях санкций бизнес готов раскрывать данные и брать на себя все большую социальную и экологическую ответственность. Государство со своей стороны задает ориентиры: в новой реальности бизнес становится не только налогоплательщиком, но и партнером строительства экономики будущего»,— комментирует Максим Сазонов.

На юге России экотехнологии и принципы ESG внедряют все больше компаний из самых разных сфер деятельности. Основатель ООО «Компания РМС» (производство сантехники в Ростовской области) Владимир Сурков говорит, что, с одной стороны, юг — это ресурсный регион, где традиционно преобладают отрасли с высокой экологической нагрузкой: агропром, энергетика, строительство. Это создает дополнительный смысл для внедрения экотехнологий — здесь они действительно могут снизить ущерб природе.

С другой стороны, проблемы с водой и климатом здесь ощущаются острее. Например, Ростовская область — зона с засушливым климатом, рисками по обмелению водоемов и истощению почв. Поэтому все, что связано с бережным водопотреблением, очисткой и повторным использованием ресурсов,— реальная необходимость.

Строить по-чистому

Для девелоперского бизнеса принципы ESG в первую очередь выражаются в концепции реализуемых проектов, отмечает директор по девелопменту дивизиона ЮГ холдинга AVA Group Алексей Самович. На юге это прежде всего экологичность в самом широком смысле — от чистого воздуха и обилия зелени на территории жилого комплекса до гармоничных отношений между его жителями. Всего этого застройщик сегодня может добиваться различными способами.

«В частности, проект жилого комплекса в Сочи предусматривает создание нового городского экопарка на северном склоне горы Бытха, площадью 4,5 га, на территории Колхидского леса. Все деревья в этом парке — естественный лес, и для девелопера важно было их сохранить. Для этого провели четыре сезонных дендрологических описания. Также важно, что освоение локации будет вестись без нарушений рельефа склона. Парк был спроектирован по принципу терренкура, с детскими и спортивными площадками, а также местами для работы и отдыха на свежем воздухе. В перспективе он будет передан городу на безвозмездной основе»,— комментирует господин Самович.

Также экоповестка в девелопменте выражается в выборе экологически безопасных материалов для строительства и благоустройства, акценте на создание инфраструктуры для поддержания здорового образа жизни, фасадных решениях, органично вписывающихся в окружающий градостроительный и природный ландшафт, отмечает собеседник «G».

При этом в контексте экологической повестки девелопер делает акцент на работу с жителями уже сданных домов. В частности, в Сочи проходит чемпионат по сбору мусора — AVA организует горожан для уборки лесной зоны около Министерских озер. В 2024 году в этом мероприятии приняли участие более 100 семей. Всего за два часа собрано более трех тонн мусора, а органические и неорганические отходы собирались по отдельности.

«Важно понимать, что соблюдение принципов ESG не влечет прямой выгоды. В частности, для бизнеса это возможность показать, что он занимается своим делом не только для получения прибыли — хотя это, безусловно, основа существования любой коммерческой компании»,— комментирует Алексей Самович.

Тем не менее правильное использование этих принципов при формировании продукта может выделить компанию на рынке. К примеру, усиление экологического тренда в девелопменте во многом обусловлено изменением предпочтений самих покупателей, для которых важно жить в районе с чистым воздухом в окружении природы. То же можно сказать и о благоустройстве дворов — в этой сфере ESG-тренды в целом совпадают с запросом жителей на гармоничную среду, отмечает эксперт.

Бережные технологии строительства практикует производитель домов из морских контейнеров для сферы туризма — компания Lab House. Производство расположено в Славянском районе Краснодарского края. Как рассказал генеральный директор компании Максим Шишов, prefab-дома производятся в заводских условиях и доставляются уже в готовом виде до места размещения. Таким образом исключаются стройка на участке и наличие строительного мусора, что обычно наносит ущерб окружающей среде.

Используемый в качестве утепляющего материала домов пенополиуретан (ППУ) позволяет снизить теплопотери до 30% по сравнению с традиционными утеплителями, отмечает господин Шишов. По оценкам эксперта, экономия может достигать 30–50% в зависимости от климатических условий и особенностей конструкции.

«Еще одним примером ESG в нашей компании является применение морского контейнера в качестве силового каркаса дома. Мы даем контейнеру "вторую жизнь", используем подход вторичной переработки уже ранее произведенного продукта и одновременно с этим используем сильные стороны такого каркаса в строительстве дома»,— прокомментировал Максим Шишов.

Одним из самых продвинутых домов компании с точки зрения ESG, по словам собеседника «G», является автономный дом на собственном шасси. Он имеет решения для автономного существования в виде водоснабжения (бак на 1100 литров), водоотведения (бак для слива серой воды на 4500 литров), подготовлен для электроснабжения за счет трех видов энергии — централизованного электричества, топливных генераторов, солнечных панелей.

«Экономическая выгода от использования ESG и экотехнологий для нас в первую очередь заключается в экономии трудовых ресурсов. Производство домов происходит в цеху, и мы практически не вовлекаемся в монтаж дома на участке. Поэтому мы не имеем в штате специальных выездных бригад, так как монтаж дома осуществляется в течение нескольких часов — нам эти сотрудники не требуются»,— говорит господин Шишов.

Отходы разделили

Совершенствование системы раздельного накопления отходов и выделение из них вторичных ресурсов стало одной из ступеней снижения и минимизации нагрузки на окружающую среду в ОТЭКО (частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру юга России, компания управляет морскими терминалами в Краснодарском крае). Это позволило компании уменьшить объемы отходов, передаваемых для захоронения на полигоны, снизить расходы на оплату услуг регионального оператора. Как пояснили в пресс-службе компании, проект по сбору вторичных ресурсов сформировал у сотрудников привычку раздельного накопления вторичного сырья и бережного отношения к ресурсам не только в рамках предприятия, но и в обычной жизни.

«Усовершенствование системы раздельного накопления отходов производства и потребления путем установки специализированных контейнеров на производственных площадках и в офисных помещениях позволило компании дать вторую жизнь полезным отходам — пластику, картону, бумаге»,— прокомментировали в ОТЭКО.

Суммарный объем передачи вторичных ресурсов на переработку за 2023 год в компании составил 3,5 т, в 2024 году — в восемь раз больше, 28 т, из которых 12,5 т бумаги, почти 3 т пластика и 12 т картона. Объем собранного для переработки картона увеличился в три раза благодаря установке гидравлического пресса, которым специалисты формируют кипы вторичного сырья гораздо больше. С января по июль 2025 года компания передала на переработку 5 т картона и 3 т бумаги.

Экоповестку активно поддерживают производители зарядной инфраструктуры для электромобилей — через стимулирование использования низкоуглеродных источников для получения электроэнергии. По расчетам Сколтеха и РАН по углеродному следу транспорта, каждая зарядная станция способствует уменьшению на 2–3 т выбросов CO в год в пересчете на одного пользователя. Потенциальное сокращение выбросов — 100 тыс. т CO 2 за пять лет.

Сокращению выбросов CO 2 способствовала работа Punkt E – частной сети электрозарядных станций в России. Как рассказал заместитель генерального директора по развитию компании Александр Мироненко, их деятельность привела к сокращению выбросов на 14,6 тыс. т CO 2 электромобилистами, которые заряжались в сети компании в течение 2024 года.

«Краснодарский край — лидер по количеству электромобилей на юге и уровню развития зарядной инфраструктуры. На втором месте — Ростовская область, на третьем и четвертом — Республика Дагестан и Ставропольский край соответственно. Наша сеть в этих регионах на сегодня составляет более 80 станций»,— уточнил господин Мироненко.

Как отмечает собеседник «G», для южных регионов имеет значение климатический фактор — там больше солнечных дней. Также в период отпусков электромобилисты активно используют трассу М-4 «Дон», чтобы добраться к морю. «Поэтому мы установили в том числе быстрые зарядные станции вдоль трассы в удобных точках: на парковках ресторанов быстрого питания, кафе и отелей. В периметре нашей группы есть компания, которая занимается умными энергосервисами и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) для оптимизации энергосистем, которые можно интегрировать с зарядными станциями для электромобилей»,— комментирует Александр Мироненко.

«Зеленые» дивиденды

Крупные агропредприятия в своей деятельности также используют принципы ESG. Как рассказала PR-директор агрохолдинга «Степь» Ирина Грузинова, с 2021 года в холдинге действует политика в области устойчивого развития, которая в том числе содержит планы развития и внедрения технологий экологичного и устойчивого бизнеса. Среди основных, уже реализованных экологических инициатив — бережное земледелие, регулирование в области энергоэффективности. Также в холдинге несколько лет действует экологичное управление цепочкой поставок.

«Корпоративная культура компании направлена на развитие экологических привычек и благотворительных инициатив, таких как участие в раздельном сборе мусора, субботники в общественных местах. За несколько последних лет реализованы сотни таких мероприятий»,— комментирует Ирина Грузинова.

Как отмечает эксперт, компания, работающая в рамках стандартов устойчивого развития, всегда будет выглядеть в глазах партнеров более конкурентной, а для инвесторов — более привлекательной. Однако ESG — не только инструмент конкуренции брендов. В долгосрочной перспективе технологии устойчивого развития помогают решать глобальные вопросы, такие как адаптация к климатическим изменениям, восстановление плодородия почв.

«Экологические технологии, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, мы внедряем не только на собственном производстве, но и закладываем в основу своей деятельности. Завод производит премиксы — это высокотехнологичный и наукоемкий процесс, с помощью которого можно влиять на здоровье животных, качество животноводческой продукции и экологический след сельского хозяйства в целом»,— комментирует Максим Сазонов.

Как отмечает спикер, внедряя инновации, связанные с устойчивым развитием и экологизацией производства, сельхозпроизводители получают ряд преимуществ. Во-первых, это повышает конкурентоспособность на внешних рынках — в странах ЕС, Китае и Азии в целом, на Ближнем Востоке, где экологические требования к кормам и продукции животноводства постоянно ужесточаются. Во-вторых, это обеспечивает лояльность потребителей на внутреннем рынке. В-третьих, такие инициативы получают широкую поддержку со стороны государства, которое выделяет гранты, субсидии и налоговые льготы для экологичных производств.

«Инвестиции в ESG-технологии — это почти всегда долгосрочные вложения, ждать окупаемости которых себе могут позволить крупные компании, у которых есть финансовое плечо. Но сегодня, в условиях сложной конъюнктуры рынков даже крупные агрохолдинги не всегда готовы вкладываться в долгосрочные социально-экологические проекты. Кроме того, сегодня по-прежнему не все сельхозпроизводители осведомлены об эффективности ESG-практик на производстве, так как отрасль по-прежнему местами консервативна»,— отмечает Ирина Грузинова.

Как подчеркивает собеседница «G», внедрение ESG-технологий — процесс, требующий не только вложений, но и слома стереотипов, перемен в мышлении. Затраты связаны и с модернизацией производства, приобретением энергоэффективного оборудования, выстраивания новых цепочек поставок, обучением сотрудников. Все эти сложные процессы зависят от финансовых возможностей компаний и степени осознанности их менеджмента, стратегий развития и приоритетов.

Экономическая выгода от использования ESG и экотехнологий заключается в устойчивости процессов, считает Владимир Сурков. Кроме того, команда иначе воспринимает свою работу. Когда у проекта есть смысл, связанный с пользой, то и включенность людей выше. По мнению основателя «Компании РМС», главная сложность, препятствующая развитию принципов ESG,— в отсутствии запроса. Чаще всего это инициатива самих компаний. И если у бизнеса нет внутренней мотивации, он туда просто не пойдет. Особенно если все построено на краткосрочных целях. К тому же ESG до сих пор часто воспринимается как что-то внешнее, «не для нас» или просто как тренд без реальных действий. На деле же — это про здравый смысл, просто изложенный системным языком.

«Переход к экологичным технологиям — мировой тренд, общий для всех стран и континентов, а потому — это необходимость для бизнеса, где бы он ни находился. Устойчивое развитие сегодня является основополагающим фактором в построении компании с перспективой долгосрочного роста»,— подытоживает Максим Сазонов.

