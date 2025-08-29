Борьба за каждую каплю

Черноморские города Краснодарского края — Сочи, Геленджик и Новороссийск — испытывают острую нехватку воды из-за растущего турпотока и активной застройки. Для решения проблемы власти создают инвестиционные программы по обновлению систем водоснабжения. Приоритет отдается проверенным методам: расширению добычи грунтовых вод, реконструкции трубопроводов, сокращению утечек и др. Эксперты считают, что черноморское побережье Краснодарского края нуждается в срочной переоценке запасов питьевых подземных вод из-за активного развития курортов и изменения экологической обстановки.

За последние годы на черноморском побережье Краснодарского края выросли многоэтажные жилые комплексы, отели, торговые центры и развлекательные объекты. Все это создает дополнительную нагрузку на и без того перегруженную инфраструктуру. Туристический поток усугубляет ситуацию. В летние месяцы население курортных городов увеличивается в несколько раз. Так, если в межсезонье в Сочи проживает порядка 560 тыс. человек, то летом эта цифра может достигать 5 млн. Аналогичная ситуация наблюдается и в Геленджике, Туапсе, Новороссийске. Жители морских курортов каждое лето сталкиваются с отключениями воды, слабым напором, а иногда и с полным отсутствием водоснабжения в часы пикового потребления.

По данным министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, с 2019 по 2024 годы Сочи демонстрирует один из самых высоких темпов роста водопотребления среди курортных городов Кубани.

«Объем подъема воды вырос на 29,78% — с 109,4 млн до 142 млн куб. м. Фактическое потребление воды увеличилось на 16,18% — с 50,9 млн до 59,2 млн куб. м. Особенность Сочи — круглогодичный туристический поток, а также нагрузка от объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры, построенных к Олимпиаде 2014 года и продолжающих активно эксплуатироваться»,— отметили в министерстве.

Питьевые источники курортных городов Сочи Подрусловой сток горных рек. На курорте работают девять водозаборов Новороссийск Покупная вода (Троицкий групповой водопровод) и собственные источники — Неберджаевское водохранилище и Пенайские источники Анапа Река Кубань Геленджик Собственный источник — Дивноморский водозаборный узел — обеспечивает лишь часть потребностей. Основная нагрузка ложится на Троицкий групповой водопровод

В Новороссийске темпы роста водопотребления гораздо ниже, говорят в минТЭК и ЖКХ, что объясняется меньшими сезонными колебаниями и относительно стабильной численностью населения. В 2019 году объем подачи воды в городе составлял 45,1 млн куб. м, в 2024 году — 45,95 млн куб. м. Прирост — 1,83% за пять лет.

«При этом в последние годы в Новороссийске остро встала проблема роста нагрузки на коммунальную инфраструктуру из-за активной жилищной застройки, особенно в прибрежной зоне. Стремительное увеличение числа новостроек повышало потребление воды и рисковало привести к дефициту в пиковые периоды. По поручению губернатора Краснодарского края реализация новых проектов массовой застройки была приостановлена до решения вопросов ресурсного обеспечения города, в том числе по воде»,— рассказали в ведомстве.

В Анапе в 2025 году фиксируется заметное снижение потребления воды — минус 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это, по предварительным оценкам, связано с временным сокращением туристического потока и уменьшением нагрузки на гостиничную инфраструктуру.

В Геленджике с 2021 по 2024 год потребление воды выросло с 8,2 млн до 10,5 млн куб. м. По данным минТЭК и ЖКХ, Геленджик особенно уязвим к сезонным колебаниям: в летний период население города и окрестностей может увеличиваться в пять-шесть раз, что создает экстремальные пики нагрузки.

Залатать трубы

Для решения проблем водоснабжения власти разрабатывают инвестиционные программы. По данным минТЭК и ЖКХ Кубани, в Сочи МУП «Водоканал» до 2028 года должен завершить программу развития систем водоснабжения и водоотведения, строительства и модернизации насосных станций, замены изношенных трубопроводов.

В Новороссийске реконструируют Неберджаевское водохранилище, что должно увеличить его запасы на 1,6 млн куб. Также в городе с 2019 года отремонтировано 37,8 км сетей, до конца 2025-го планируется заменить еще 8,8 км, с 2026 года — ежегодно обновлять 5% аварийных участков, установить системы мониторинга давления для снижения аварийности на водоводах. В Анапе до 2028 года должны завершить реконструкцию очистных сооружений (удвоение мощности до 100 тыс. куб. м в сутки). Одновременно идет работа по замене ветхих сетей и внедрению узлов учета.

В Геленджике за четыре года, по данным профильного министерства, удалось снизить потери воды с 56 до 38%. Были заменены более 34 км трубопроводов, реконструированы 80 узлов, установлены 37 регуляторов давления, город разделен на 23 зоны водоснабжения для стабилизации давления. Также планируются доразведка Мезыбского месторождения подземных вод, строительство второй очереди скважин, что даст городу 29,5 тыс. «кубов» в сутки.

Выпить море

В 2020 году власти Геленджика задумались о технологии опреснения морской воды, которая применяется во многих странах мира, включая Израиль. Однако для курортов Краснодарского края этот путь оказался тупиковым.

«Проекты опреснения морской воды изучались, но экономические и технические ограничения делают их малоперспективными для Краснодарского края из-за высокой стоимости — себестоимость в несколько раз выше существующего тарифа, энергозатратности — регион уже испытывает дефицит мощностей, экологических рисков — утилизация больших объемов концентрированного рассола, импортозависимости — сложности с поставками оборудования и комплектующих в условиях санкций»,— отметили в минТЭК и ЖКХ региона.

Сейчас, по данным министерства, ставка делается на более традиционные решения: увеличение объемов добычи подземных вод, модернизацию сетей, снижение потерь, строительство новых резервуаров и оптимизацию распределения воды между зонами.

Оценить запасы

Черноморское побережье Краснодарского края нуждается в срочной переоценке запасов питьевых подземных вод из-за активного развития курортов и изменения экологической обстановки. Об этом «G» сообщил директор Краевого центра геологической информации «Кубаньгеология» Сергей Величко.

По его данным, первые исследования гидрогеологических условий побережья начались в конце XIX — первой половине XX веков. С 1930-х годов основной поиск источников питьевых подземных вод велся в районе Сочи и прилегающих территорий — Головинки, Мацесты, Адлера — в связи с развитием курортной инфраструктуры. На участке от Анапы до Геленджика работы проводились в тот же период, но в меньших объемах.

К началу 1970-х годов составленные гидрогеологические карты позволили определить территории распространения пресных и слабоминерализованных подземных вод в пределах черноморского побережья. Для наиболее перспективных районов были рассчитаны запасы. Однако достоверность карт остается спорной из-за неравномерности исследований по площади и глубине.

По результатам всех выполненных работ специалисты пришли к выводу, что главным источником питьевых подземных вод служат долины крупных рек: Цемеса, Озерейки, Мезыби, Пшады, Агоя, Шахе, Сочи и других. При этом Новороссийск и Геленджик были отнесены к районам, не обеспеченным запасами питьевых подземных вод.

Первая ресурсная оценка потенциала основных речных долин черноморского побережья была проведена в 1971 году. Последняя оценка потенциала питьевых подземных вод побережья выполнялась в 2006 году.

С учетом темпов освоения территории и расширения курортно-рекреационного сектора экономики края вопрос о новой переоценке стоит крайне остро, считает эксперт. Любая сложившаяся система водоснабжения требует постоянного развития и модернизации.

Сергей Величко добавил, что еще в 1931–1941 годах было сделано предложение о расширении существующего водоснабжения Новороссийска за счет группы Пенайских источников, а также водоносности в зонах повышенной трещиноватости пород, слагающих побережье. Однако ожидаемое количество воды не было получено. Запасы были подсчитаны, но не утверждены. Поэтому долгое время единственным источником оставалось Цемесское месторождение подземных вод и частично Пенайские источники. Что касается Геленджика, то здесь для водоснабжения используются подземные воды отложений рек Мезыб и Адерба, запасы которых были определены, но на сегодняшний день требуют переутверждения ввиду окончания срока давности их оценки.

«Всем известно, что большую роль в водоснабжении этих городов и близлежащих поселков сыграл водовод из Троицкого водозабора, а также Неберджаевского водохранилища. Но и этих мер на сегодняшний день недостаточно. Единого источника, удовлетворяющего потребности в питьевых подземных водах нынешних жителей этих населенных пунктов, нет и быть не может. Это связано с особенностями геологического строения, а также количеством атмосферных осадков. Горные породы побережья относятся к так называемым "скальным", с низкой пористостью и водопроницаемостью, поэтому вода в них может концентрироваться только в трещинах. К породам, обладающим высокой водопроницаемостью, относятся отложения рек (преимущественно галечники). Что касается количества атмосферных осадков, то они увеличиваются от Анапы до Сочи. Именно поэтому территории Новороссийска и Геленджика относятся к необеспеченным запасами питьевых подземных вод, так как атмосферных вод не хватает для заполнения порового пространства, а горный рельеф способствует их поверхностному стоку, а не инфильтрации, отсюда основной объем воды сосредоточен в речных долинах»,— объясняет эксперт.

Сергей Величко уверен, что необходимо разработать комплексную программу водоснабжения, предусмотрев в ней использование разных источников.

«Возможно, стоит рассмотреть вариант организации водоснабжения за счет эксплуатации субмаринных подземных вод Цемесской и Геленджикской бухт, в отложения которых происходит разгрузка поверхностных вод. Это может быть перехват подземного стока на уровне моря или метровых глубинах, бурение скважин непосредственно в бухтах и др. Например, в Греции вблизи юго-восточного побережья построили плотину в море, в результате чего создали пресноводное озеро внутри моря, воды которого используют для орошения земель прибрежных территорий. У нас в стране была сделана попытка организовать водоснабжение Владивостока за счет субмаринных подземных вод бухты Петра Великого, но перестройка экономики в конце 80-х годов не позволила его реализовать, хотя были пробурены скважины и получен приток пресной воды. Конечно, о возможностях практического использования субмаринных вод можно будет уверенно говорить только после проведения специальных работ по оценке их эксплуатационных запасов»,— рассуждает Сергей Величко.

Еще одним решением, по его словам, может стать создание временных водозаборов. К ним относятся инфильтрационные водозаборы на реках, где имеется тесная связь поверхностных и подземных вод. То есть получать необходимый объем можно путем искусственного пополнения запасов подземных вод за счет речных. Но здесь тоже есть своя специфика: условия работы таких водозаборных сооружений также зависят от сезонов года.

Сергей Величко также обращает внимание, что в настоящее время широкое распространение получила эксплуатация водозаборов, обустроенных за пределами разведанных месторождений. Это одиночные скважины, которые эксплуатируются лечебно-оздоровительными учреждениями, базами отдыха и т. д. Объем изымаемой воды в них сопоставим с хорошим водозабором оцененного месторождения подземных вод. Однако часть таких одиночных водозаборов не лицензирована, а следовательно, контроль за эксплуатацией подземных вод невозможен. Кроме этого, повсеместно на черноморском побережье имеется большое количество частных (неучтенных) водозаборных сооружений (скважин), объем изымаемой воды которыми также сложно контролировать. Следовательно, моделировать, как меняется гидрогеологическая ситуация, источники питания подземных вод, их качество при таком положении дел невозможно.

«Необходимо организовать изучение перспективности водоснабжения трещинных систем и зон тектонической раздробленности на основе поисково-разведочного бурения и опробования гидрогеологических скважин»,— резюмирует директор «Кубаньгеология».

Наталья Решетняк