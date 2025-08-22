В Ростовской области дорожают говядина и баранина

Во второй половине 2025 года жителей России ожидает значительное подорожание мяса. Согласно данным Росстата, цена на говядину и баранину может увеличиться на 12-15% по сравнению с прошлым годом. В Ростовской области также ожидается умеренное повышение цен на эти виды мяса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным Ростовстата на 21 августа 2025 года, килограмм говядины в Ростовской области в среднем стоил 625,6 руб., что немного выше январского показателя (624,4 руб./кг). Самые высокие цены наблюдались в Таганроге (643,7 руб./кг), Шахтах (637,2 руб./кг), Милерово (632 руб./кг) и Ростове-на-Дону (627,8 руб./кг). Самая низкая цена на говядину была зафиксирована в Волгодонске – 596 руб./кг.

Средняя стоимость килограмма баранины в регионе составила 786 руб. Самая высокая цена на мясо барана зафиксирована в Таганроге — 808 руб./кг. В Ростове его можно приобрести за 778 руб./кг, Миллерово — 775 руб./кг, Волгодонске по 765 руб./кг.

«Главная причина роста стоимости — сокращение производства на фоне увеличивающихся затрат и длительного производственного цикла. От рождения теленка до убоя проходит около 25 месяцев, тогда как свиней можно вырастить за 10 месяцев. Поэтому фермеры предпочитают разведение свиней и птицы, которые быстрее достигают убойного веса»,— комментируют в минсельхозе.

По информации Росстата, за 2024 год поголовье крупного рогатого скота в России уменьшилось на 4,9%, овец — на 5%. При этом затраты на производство говядины увеличились на 30%, баранины — на 38%.

Аналитики отмечают, что говядина постепенно становится премиальным товаром. Ее доля в общем объеме производства мяса в России упала с 38,7% в 2004 году до 13,6% в 2024 году.

В минсельхозе подтверждают полную самообеспеченность России мясом — показатель превышает 100%. Однако структурные изменения на рынке ведут к перераспределению производства в пользу более быстрых в выращивании видов мяса.

Валентина Любашенко