Береговую зону Таганрога рассматривают под гостиничную застройку
Власти Таганрога планируют застроить береговую территорию ул. Адмирала Крюйса гостиницами. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Фото: Администрация Таганрога
По словам госпожи Камбуловой, данная территория могла бы продолжить набережную и объединить пляжи с туристическими и спортивными объектами. Реализация возможна при условии включения проекта в программу комплексного развития территорий.
Министр строительства Ростовской области Сергей Куц считает инициативу удачной. «С учетом стоимости квадратного метра развитие прибрежной зоны ул. Адмирала Крюйса — это единственный проект, который может иметь быстрое решение и продолжение»,— заявил чиновник.
Основной задачей остается поиск инвестора для реализации идеи. Сейчас ведется работа над усовершенствованием проекта, чтобы сделать его более привлекательным. После доработки его разместят на портале «Дом.РФ».