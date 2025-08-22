Береговую зону Таганрога рассматривают под гостиничную застройку

Власти Таганрога планируют застроить береговую территорию ул. Адмирала Крюйса гостиницами. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

По словам госпожи Камбуловой, данная территория могла бы продолжить набережную и объединить пляжи с туристическими и спортивными объектами. Реализация возможна при условии включения проекта в программу комплексного развития территорий.

Министр строительства Ростовской области Сергей Куц считает инициативу удачной. «С учетом стоимости квадратного метра развитие прибрежной зоны ул. Адмирала Крюйса — это единственный проект, который может иметь быстрое решение и продолжение»,— заявил чиновник.

Основной задачей остается поиск инвестора для реализации идеи. Сейчас ведется работа над усовершенствованием проекта, чтобы сделать его более привлекательным. После доработки его разместят на портале «Дом.РФ».

Валентина Любашенко