У аграриев Ростовской области на 17% вырос спрос на оборудование для орошения

В январе-июле 2025 года спрос на покупку оборудования для орошения полей среди сельскохозпредприятий Ростовской области вырос на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные аналитики площадки «Тендер.Про».

По данным экспертов, показатель может быть обусловлен климатическими изменениями и участившимися засухами. Самым востребованным оборудованием в Ростовской области стали дождевальные машины, системы капельного орошения и системы затопления.

По данным аналитиков, аграрные предприятия из ЮФО вошли в число лидеров по закупкам этого оборудования — почти 40% от всех тендеров, которые проводят сельхозпредприятия по всей стране.

Чаще в Южном федеральном округе оборудование для орошения востребовано у агропредприятий Краснодарского края (37% торгов), Ростовской области (29%) и Волгоградской области (15%).

Кроме этого, на юге в среднем на 21% выросло число торгов на устройства для мониторинга состояния почвы, погодных рисков и оптимизации водопотребления.

