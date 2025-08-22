Объект ТЭК загорелся после удара Himars и беспилотников в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 21 августа регион подвергся «массированной атаке со стороны киевского режима». С вечера четверга до 7:00 мск пятницы силы ПВО сбили 21 БПЛА самолетного типа.

По словам господина Богомаза, «в результате отражения комбинированного удара» РСЗО Himars и беспилотников «произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе». К настоящему моменту пожар потушен.

Власти Венгрии и Словакии ранее сообщили о ночной атаке на нефтепровод «Дружба» в районе российско-белорусской границы. Прокачка нефти была остановлена вечером 21 августа, заявил оператор словацкого участка Transpetrol.