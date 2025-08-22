Экс-замглавы Минобороны РФ Попов отверг причастность к коррупции

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов отверг обвинения в причастности к коррупционным преступлениям. Адвокат Денис Сагач сообщил ТАСС, что подзащитный не признает причастности к должностным преступлениям и хищениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Павел Попов

2-й Западный окружной военный суд в четверг продлил меру пресечения Павлу Попову до 21 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме, а сам генерал отсутствовал из-за пребывания в больнице.

Следственные органы завершили расследование по уголовному делу. Генералу предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая получение взятки и мошенничество. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Подробнее о деле Павла Попова — в материале «Ъ» «Генерала обвинили в Склифе».