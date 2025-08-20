СКР подтвердил завершение следствия по делу экс-замглавы Минобороны Попова

Завершены следственные действия по делу бывшего замглавы Минобороны Павла Попова, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. На прошлой неделе об этом сообщал «Ъ». Господин Попов обвиняется в мошенничестве, получении взятки и превышении должностных полномочий.

Господин Попов находится под арестом с августа 2024 года. Уголовное дело в отношении него связано с хищением 25,8 млн руб. при строительстве парка «Патриот». По делу также проходят замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов, оба заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова — к шести.

Павел Попов вину не признает. В начале мая 2025-го его госпитализировали из-за проблем с позвоночником.

