Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Павлу Попову

2-й Западный окружной военный суд продлил на три месяца (до 21 ноября) арест бывшему заместителю министра обороны, генералу армии Павлу Попову. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки и превышении полномочий. Заседание проходило в закрытом режиме и в отсутствие фигуранта, так как генерал госпитализирован, сообщило ТАСС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Павел Попов в зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господина Попова арестовали в августе прошлого года. Следствие считает, что он похитил 25,8 млн руб. при строительстве парка «Патриот» и на эти деньги построил загородный дом в подмосковном Красногорске. В качестве взятки следствие расценило предоставление фигуранту квартиры рядом с Минобороны, где он безвозмездно жил с 2014 по 2024 год, а также внедорожник Lexus LX 570.

Генерал армии вину не признает. С мая 2025 года он проходит лечение в связи с проблемами с позвоночником. По делу о хищении средств из «Патриота» уже приговорили двух других фигурантов: директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова.

Подробнее о деле Павла Попова — в материале «Ъ» «Генерала обвинили в Склифе».

Никита Черненко