В Ростовской области учителям проиндексируют оклады на 7,6%

С 1 октября оклады учителей Ростовской области будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Дона по итогам региональной педагогической конференции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, власти региона планируют ввести гарантированные выплаты за дополнительную работу и расширить возможности отдельных программ по обеспечению педагогов жильем.

Так, в 2025 году для участников программы «Земский учитель» был вдвое увеличен размер единовременной выплаты: к федеральному 1 млн руб. добавили ровно столько же из областного бюджета.

Наталья Белоштейн

