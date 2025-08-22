В Сочи и на Северном Кавказе сохраняется угроза подтоплений

В Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и возможные подтопления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам эксперта, ситуация обусловлена сильными осадками, прогнозируемыми в южных регионах в конце текущей и начале следующей недели.

«В Сочи и в районе Сириуса прогнозируется подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и подтопления. Аналогичная ситуация будет в регионах Северного Кавказа. В частности, на реках Северной Осетии также прогнозируется выход воды на пойму»,— уточнил господин Вильфанд.

При этом на юге продолжится жаркая погода: температура воздуха составит 28–33°C. Температура воды на курортах Крыма достигнет 25°C, на черноморском побережье — 26–27°C.

Ранее, в ночь на 21 августа, в Сочи прошли сильные дожди и ливни: в Лазаревском и Адлерском районах выпало около 50 мм осадков. В городе отмечались локальные подтопления проезжей части и придомовых территорий.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае прогнозируют рост числа экстремальных природных явлений. Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко пояснил, что речь идет о паводках, засухах и штормах, вызванных так называемым «рваным» климатом.

Анна Гречко