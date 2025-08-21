В Сочи устраняют последствия ночных ливней

Городские службы Сочи завершают устранение последствий ночных ливней, которые вызвали временные затопления в Лазаревском и Адлерском районах. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

За минувшую ночь в двух районах курорта выпало около 50 мм осадков. Дождь привел к временному затоплению дорог и придомовых территорий, особенно в микрорайонах улицы Донской и поселке Лоо. Сильный ветер повалил 15 деревьев, большую часть которых уже убрали.

Как заявил мэр города-курорта Андрей Прошунин, транспортное движение по дорогам осуществляется в обычном режиме. Все городские системы работают штатно. Упавшие деревья не препятствуют движению транспорта и функционированию социальных объектов.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до середины дня.

Алина Зорина