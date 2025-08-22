В Крыму локализовали природный пожар на площади свыше 5 тысяч га

Природный пожар в Крыму удалось локализовать к вечеру 21 августа.. Огонь охватил около 5,2 тыс. га, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что природный пожар в Крыму охватил около 7 тыс. га. Угроза четырем селам была предотвращена. Для ликвидации возгорания привлекли более 330 человек и 70 единиц техники, включая пожарно-спасательные автомобили и вертолеты, которые сбросили 87 т воды на село Трехпрудное.

Анна Гречко