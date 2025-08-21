Площадь пожара в Крыму охватила 7 тысяч га

В Крыму пожар охватил около 7 тыс. га. Угроза четырем селам была предотвращена, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Населенные пункты Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка в Белогорском и Раздольненском районах удалось защитить благодаря совместным усилиям спасателей, администрации и добровольцев.

Для ликвидации пожара привлечены более 330 человек и 70 единиц техники, включая пожарно-спасательные автомобили и вертолеты, которые сбросили 87 т воды на село Трехпрудное. Наземные подразделения используют ранцевые огнетушители, хлопушки и проливают кромку огня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Севастополе пожар охватил здание ресторана и прилегающую зеленую территорию площадью около 3 га.

Анна Гречко