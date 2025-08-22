Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону объявили предостережение фермеру за применение запрещенного инсектицида

В Ростовской области Россельхознадзор объявил предостережение предпринимателю из Егорлыкского района за использование запрещенного инсектицида к посевам кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Установлено, что фермер весной обработал посевы кукурузы инсектицидом «Дипломат, КЭ».

«Согласно требованиям действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, данный препарат не разрешен к применению по данной культуре»,— говорится в сообщении ведомства.

Нарушителю предложено принять меры по их соблюдению.

Наталья Белоштейн

