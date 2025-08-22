Всероссийская акция «Сохраним лес» охватит 27 муниципалитетов Кубани

В Краснодарском крае готовятся к проведению всероссийской акции «Сохраним лес». О намерении присоединиться к проекту уже заявили 27 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

В 34 населенных пунктах края планируется высадка деревьев и кустарников на площади 12 га. В озеленении будут использованы клён, липа, береза, ель, рябина, ива, каштан, можжевельник, павловния и другие породы.

Основной этап высадок запланирован на конец сентября и октябрь. Акция направлена на восстановление зеленых зон и формирование экологической культуры среди жителей края.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае к 2030 году планируют восстановить свыше 120 га леса.

Анна Гречко