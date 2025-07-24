На Кубани к 2030 году планируют восстановить более 120 га леса

В Краснодарском крае к 2030 году планируют восстановить свыше 120 га леса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для этого ежегодно будут проводить работу минимум на 20 га, в том числе на территориях, расположенных рядом с городами и промышленными центрами. В 2025 году на восстановление 21,6 га из федерального бюджета выделили 1,3 млн руб. Работы проведут осенью.

В этом году также планируют усилить уход за молодыми лесными насаждениями и создать условия для развития лесного семеноводства и питомников. На базе Белореченского питомника возводят теплицы и запускают в работу специализированную линию посева семян. По данным администрации Кубани, это позволит выращивать больше саженцев с развитыми корнями. Сейчас в питомнике выращивают ценные породы, среди которых черешчатый и красный дуб, черный орех, а также редкие растения — колхидский самшит, древовидную иву и канадский тополь.

В 2026 году на территории питомника запланировано строительство глубоких скважин и модернизация системы орошения для создания улучшенных условий для роста растений. Планируют обновить, закупить новые автомобили, тракторы и специальное навесное оборудование.

Алина Зорина