Годовая инфляция в Краснодарском крае в июле снизилась почти до 9%

В Краснодарском крае в июле 2025 года годовая инфляция составила 8,87%. За месяц показатель вырос на 0,64%, сообщает пресс-служба Южного ГУ ЦБ РФ.

Наибольшее подорожание зафиксировано в сфере услуг — на 2,98%. В то же время цены на продовольственные товары снизились на 0,68%, а непродовольственные — выросли на 0,30%.

По данным регулятора, с исключением сезонности рост цен в июле ускорился по сравнению с июнем. Это связано с индексацией коммунальных тарифов более чем на 4% и ростом спроса на отдельные виды непродовольственных товаров, что привело к повышению цен с учетом затрат на логистику и зарплаты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что общий объем привлеченных средств на банковских счетах бизнеса и населения Краснодарского края на 1 июля 2025 года превысил 2,8 трлн руб. За год показатель увеличился на 8,1%, или на 199,1 млрд руб.

Анна Гречко