В Краснодарском крае 22 августа прогнозируют жару до +34°С

На Кубани 22 августа прогнозируют засушливую погоду и температуру воздуха до +34°С. Переменная облачность сохранится по всему региону, ветер будет преимущественно восточный с порывами 4–9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На Азовском побережье воздух прогреется до +16…+21°С. В горных районах похолодает до +7…+12°С. Днем столбики термометров покажут +29…+34°С, в горных районах потеплеет до +15…+20°С.

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Днем ветер сменит направление на южное и юго-западное и достигнет скорости 6–11 м/с.

В Краснодаре днем ожидается +32…+34°С.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае прогнозируют рост числа экстремальных природных явлений. Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко пояснил, что речь идет о паводках, засухах и штормах, вызванных так называемым «рваным» климатом.

Анна Гречко