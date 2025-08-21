Трамп через две недели объявит, можно ли мирно урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с мирным урегулированием на Украине прояснится в течение двух недель, передает «Интерфакс». По словам американского лидера, за это время станет ясно, возможно ли разрешить конфликт дипломатическими методами. Он предупредил, что может изменить подход по истечении этого срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Я бы сказал, что через две недели мы узнаем, так или иначе,— сказал американский лидер в эфире радиоведущего Тодда Старнесса в ответ на вопрос, возможен ли мир на Украине (цитата по "Интерфаксу"). — После этого, возможно, придется прибегнуть к другому методу». «Довольно скоро мы узнаем»,— добавил он.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. В центре обсуждений было мирное урегулирование на Украине. По словам господина Уиткоффа, во время переговоров российская сторона довольно быстро пошла на уступки, благодаря чему удалось достичь прогресса. Портал Axios утверждал, что изначально господин Трамп хотел завершить встречу из-за «максималистских требований» президента РФ по территориальным вопросам, но господин Путин смягчил свою позицию. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США 18 августа сказал, что может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов» территорий, писала The Wall Street Journal.

О попытках урегулировать украинский кризис — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Анастасия Домбицкая