Axios: Трамп хотел прекратить переговоры на Аляске из-за требований Путина

Президент США Дональд Трамп был готов прекратить переговоры на Аляске после того, как президент России Владимир Путин выдвинул максималистские требования при обсуждении будущего пяти регионов, пишет Axios со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам собеседника издания, в ответ на это президент США заявил: «Если дело в Донецке и если нет никаких уступок, нам просто не следует продлевать это». По данным Axios, после этого Владимир Путин «отказался от этого требования».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал в переговорах с Россией, накануне заявил, что во время саммита российская сторона пошла на уступки по территориальным вопросам. По его словам, Россия согласна на обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах пяти регионов (вероятно, речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыме). Российские официальные лица эту информацию не комментировали.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.

Лусине Баласян