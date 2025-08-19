WSJ: Зеленский в Вашингтоне не исключил обмена территориями с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампом и европейскими лидерами не отверг идею об обмене территориями с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Владимир Зеленский сказал, что может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов». При этом он указал на трудность перемещения населения при передаче территорий и обхода конституционных запретов.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждал, что президент России Владимир Путин пошел на уступки по территориальным вопросам. WSJ писала, что власти Украины допустили признание фактического контроля России, но не юридического. Владимир Зеленский также заявлял, что готов обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

