Уиткофф: Россия довольно быстро пошла на уступки на переговорах на Аляске

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров на Аляске с американским президентом Дональдом Трампом российская сторона довольно быстро пошла на уступки. По словам господина Уиткоффа, из-за этого удалось достичь прогресса в обсуждении мирного соглашения по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В интервью Fox News Стив Уиткофф заявил, что готовность России идти на уступки была важна для понимания, что урегулирование на Украине возможно. «Для нас было важно увидеть, что Россия готова договариваться»,— подчеркнул он. «Мы оставались там какое-то время (на переговорах.— ''Ъ''), потому что наконец добились прогресса в контексте того, как мы можем добиться мирной сделки»,— пояснил спецпредставитель американского президента.

Переговоры лидеров России и США состоялись на Аляске 15 августа. Источник Axios сообщал, что изначально Дональд Трамп хотел завершить встречу из-за «максималистских требований» Владимира Путина по территориальным вопросам. Однако в ходе обсуждений российский президент смягчил свою позицию, утверждало агентство.

Стив Уиткофф уточнял, что Россия согласилась на обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах пяти регионов (вероятно, речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыме). Российские официальные лица эту информацию не комментировали.

Лусине Баласян