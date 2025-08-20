Картошкин труд

В первый месяц активной уборки урожая российские сельхозпроизводители сократили отгрузки картофеля на 22,3% год к году. Это объясняется снижением посевных площадей. Мотивация аграриев к производству картофеля падает из-за резкого роста импорта: за семь месяцев года в Россию завезли почти в два раза больше продукции, чем за весь прошлый. Еще одним фактором выступает плохо прогнозируемая рентабельности культуры.

Отгрузки картофеля сельхозорганизациями России в июле составили 123,5 тыс. тонн, следует из данных Росстата. Год к году значение сократилось на 22,3%. За январь—июль снижение достигло 28,5%, до 1,24 млн тонн. Июль — первый месяц активной уборки нового урожая. Этот сезон, по словам руководителя Картофельного союза Татьяны Губиной, длится с конца июня по конец октября.

Сокращение отгрузки картофеля происходит из-за снижения посевных площадей под культуру.

По данным Росстата, в этом году их совокупный объем по итогам весенней кампании в хозяйствах всех категорий составил 986 тыс. га, на 2,3% меньше год к году. Хотя госпожа Губина называет текущее состояние посадок хорошим: оно позволяет предположить, что сбор будет на 30% выше прошлогоднего за счет повышения урожайности и «картофельной погоды». Но многое зависит от хода уборки, говорит она. В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что на 19 августа собрано более 630 тыс. картофеля. Темпы уборки — на уровне прошлогодних, добавили там.

Если негативный тренд все же сохранится, 2025 год станет уже вторым проблемным для российского рынка картофеля. В 2024 году посевные площади под культуру, по данным Росстата, сократились на 6,1% год к году, до 1,01 млн га. В результате урожай снизился на 11,9% и составил 17,8 млн тонн. Это привело к резкому росту цен. Весной оптовая стоимость продукции увеличилась в 4,4 раза год к году (см. “Ъ” от 6 мая).

Сейчас ситуация стабилизировалась. По данным Ntech, по итогам прошлой недели картофель в рознице стоил 54,3 руб. за 1 кг. За семь месяцев он подешевел на 11%, год к году — подорожал на 4%. По данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», средняя стоимость купленного 1 кг картофеля в рознице в августе составила 73 руб., это на 20% меньше пикового значению мая. Сезонное снижение цен традиционно длится до осени.

Но помимо поступления на рынок нового урожая, на цены в этом году, вероятно, повлиял резкий рост поставок из-за рубежа.

Собеседник “Ъ” из числа агропроизводителей рассказывает, что за январь—июль в Россию было импортировано 857 тыс. тонн картофеля. За весь прошлый год — всего 440 тыс. тонн. Основной объем поставок сформировали Египет, Китай, Азербайджан и Грузия, говорит собеседник “Ъ”. Импорт из последней, по его словам, превысил ее объем производства.

Растущая доля импорта, по словам госпожи Губиной, демотивирует аграриев. Продукцию из-за рубежа в этом году, по ее словам, активно завозили ритейлеры и непрофильные оптовики. Интерес со стороны последних мог стимулировать в том числе рост розничных цен на продукцию.

Источник “Ъ” на аграрном рынке считает, что ритейлеры нередко отдают приоритет импортному картофелю за счет более крупного размера. Хотя председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов говорит, что сейчас в ассортименте торговых сетей в среднем девять разновидностей корнеплода и зарубежная продукция формирует лишь 10% предложения. Два месяца назад показатель превышал 20%. «Сбор урожая российского картофеля продолжается, и его доля на полках магазинов продолжит расти, а импорт — планомерно снижаться»,— говорит он. Сезонное увеличение импорта, по словам эксперта, возобновится в конце зимы.

Производители картофеля, по словам госпожи Губиной, постоянно сталкиваются с ростом издержек. Себестоимость выращивания 1 га картофеля, по ее словам, сейчас 300–500 тыс. руб.

Прогнозировать условия реализации урожая при этом сложно из-за отсутствия контрактов с ритейлерами, которые фиксировали бы диапазон цен, позволяющий поддерживать доходность сельхозпроизводителей. Цены на продукцию крайне нестабильны, говорит собеседник “Ъ” на аграрном рынке. За год, по его словам, закупочная цена сначала выросла с 15 до 25 руб. за 1 кг, а после снова опустилась до 13 руб.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» ранее говорила “Ъ”, что рентабельность производства картофеля в России варьируется от 0 до 150% и плохо прогнозируется. Повышению доходности может способствовать достаточный объем хранилищ, который будет позволять хранить урожай весь год, не продавая его полностью на пике сезона. В Минсельхозе пояснили, что картофелеводам доступны комплексные меры господдержки, направленные в том числе на повышение рентабельности. Это прямые субсидии, возмещение части затрат на приобретение элитных семян и т. д.

Александра Мерцалова