Завершено изготовление конструкций для саркофагов танкеров «Волгонефть»

Команда «Мостострой-11» «Нацпроектстроя» завершила изготовление и отгрузку металлоконструкций защитных сооружений (коффердамов), которые будут использованы для ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя обособленных производственных цехов филиала предприятия Ивана Катаева.

Общий объем металлоконструкций составил 2,8 тыс. т. Для изготовления применялись сложные сварочные работы — суммарная длина сварных швов достигла 75 км, а также использовались нестандартные сборки понтонов и крупногабаритные задвижки труб. Все конструкции были отгружены в порт Новороссийск, где специалисты приступили к их сборке и монтажу.

По словам руководителя обособленных производственных цехов ТФ «Мостоотряд-36» Ивана Катаева, сварочные работы проводились в замкнутых пространствах с использованием масок с фильтрами. Металлоконструкции изготавливались на производственной площадке в Тюмени.

Ранее сообщалось, что габариты будущих саркофагов сопоставимы с пятиэтажным домом.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута. В результате разлива нефтепродуктов в Черное море попало около 2,4 тыс. т. Сейчас ведется ликвидация последствий, координацию работ осуществляет правительственная комиссия.

Анна Гречко